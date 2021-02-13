Çukur 4. Sezon 24. bölüm herkesi şoke eden sahne! Çukur 4. Sezon 24. bölüm herkesi şaşırttı. Son bölümde yaşananların ardından merakla Çukur 4. Sezon 24. bölüm yayınlanmasını beklemeye başladı. Çukur dizisinde şoke eden sahneler izleyicileri şaşırttı.

Çukur 4. Sezon 24. bölüm fragmanı içinde yayınlanan sahneler izleyicileri şoke etti ve Çukur 4. Sezon 24. bölüm içinde yaşanacaklar izleyicileri kahredecek gibi görünüyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM ŞOK ETTİ

Son bölümde Yamaç geri dönse de gördükleri şok etti. Amca Cumali Koçovalı mahallenin tamamına hüküm sergilerken, “Amca varsa Çukur var” sloganları Çukur’u inletmesi izleyicileri şoke etti.