Çukur 115. Bölüm Fragmanı İzle

Çukur Dizisi 115. bölüm hd yeni bölümden ilk sahne izle. Çukur’a bu hafta Vartolu katılıyor. Akın Koçavalı ise evlendi. Aksiyon dolu dizi yeni bölümü ile ekranla geldi.

İşte tüm detayları… Show TV’nin sevilen dizisi Çukur, 115. bölümü ile ekranlara geldi. Kaçıran vatandaşlar ise Çukur 115. bölüm fragmanı izle Çukur fragman tek parça seyret, Çukur 115. bölüm önizleme izle gibi araştırmalara başladı. İşte Çukur 115. bölüm fragmanı izlemek için detaylar.

Çukur Dizisi 115. bölüm hd yeni bölümden ilk sahne izle. Çukur’a bu hafta Vartolu katılıyor. Akın Koçavalı ise evlendi. Aksiyon dolu dizi yeni bölümü ile ekranla geldi. İşte tüm detayları… Show TV’nin sevilen dizisi Çukur, 115. bölümü ile ekranlara geldi. Kaçıran vatandaşlar ise Çukur 115. bölüm fragmanı izle Çukur fragman tek parça seyret, Çukur 115. bölüm önizleme izle gibi araştırmalara başladı. İşte Çukur 115. bölüm fragmanı izlemek için detaylar.

Dizinin konusu nedir?

İstanbul’un suçla özdeşleşmiş mahallesi Çukur’un kontrolü Koçovalı ailesinin elindedir. Suçla bu kadar içli dışlı olsa da ailenin kendine göre kuralları vardır. Bu kurallardan bir tanesi de uyuşturucu yasağıdır. Çukur’da uyuşturucu üretilmez, kullanılmaz, satılmaz. Fakat oyuna yeni dahil olan gruplar yasağı delmeye çalışırlar.