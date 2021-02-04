Kırmızı Kamyon Dizisi Hangi Kanalda . Çok yakında Show TV’de ekranlara gelecek olan 10. Ev imzalı ‘Kırmızı Kamyon’ dizisinin ekibi yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyor.

Kahraman itfaiyecilerin hayatlarını seyirciyle buluşturacak olan dizinin oyuncuları çekimlerin öncesinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde özel itfaiye eğitimi alarak mesleğin inceliklerini öğrendi.

Ev’in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Kırmızı Kamyon’un ekibi uzun süren hazırlıkların ardından geçtiğimiz günlerde çekimlere başladı. Dizinin oyuncuları bu hazırlık sürecinde İstanbul İtfaiyesi Eğitim Merkezi’nde kapsamlı bir itfaiye eğitimi aldılar.