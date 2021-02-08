Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisini nasıl izlerim? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı izle hakkında tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

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Dizinin konusu nedir?

Uyanış: Büyük Selçuklu Akli Film imzalı, yönetmenliğini Emre Konuk’un yaptığı, senaryosu Serdar Özonalan tarafından kaleme alınan tarih ve kurgu türündeki televizyon dizisi. Selçuklu İmparatorluğu’nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah’ın hayatını ele alacaktır.